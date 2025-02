Deutsche Börse: les objectifs 2024 ont été dépassés information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 11:31









(CercleFinance.com) - Deutsche Börse a annoncé hier soir avoir dépassé ses objectifs financiers sur l'exercice 2024, une performance qui va lui permettre d'accroître son dividende et de lancer de nouveaux rachats d'actions.



L'opérateur boursier allemand a fait état d'un bénéfice opérationnel (Ebitda) en hausse de 15% à près de 3,4 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires annuel qui s'est également accru de 15% à plus de 5,8 milliards d'euros.



La croissance organique ressort, elle, à 8%.



Dans un communiqué, Deutsche Börse dit avoir profité de la vigueur de ses activités de matières premières, de la robustesse de ses métiers de titres et des solides performances de sa division de logiciels.



Le groupe compte proposer au titre de l'exercice 2024 un dividende en hausse à quatre euros l'action, tout en lançant un nouveau programme de rachats d'actions de 500 millions d'euros.



Pour 2025, Deutsche Börse dit s'attendre à poursuivre sa croissance organique et se donne pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 5,2 milliards d'euros pour un Ebitda de quelque 2,7 milliards.



Stephan Leithner, son directeur général, estime par ailleurs que le groupe est bien positionné pour atteindre ses objectifs financiers et stratégiques à horizon 2026.



A la Bourse de Francfort, l'action avançait de 0,7%, surperformant un marché boursier allemand en progression de 0,2%.





