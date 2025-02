Deutsche Börse: l'UE autorise une acquisition avec Lindner information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 17:29









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement CE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun de Digital Vault Services par Deutsche Börse AG et Lindner Beteiligungs, toutes deux allemandes.



L'opération concerne principalement le secteur financier, en particulier l'émission et la conservation numériques de garanties et de cautions.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les activités de l'entreprise commune dans l'Espace économique européen sont négligeables et que les entreprises ne sont pas présentes sur les mêmes marchés ou sur des marchés liés verticalement.



L'opération notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.





