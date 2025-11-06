Deutsche Börse et Nasdaq visés par une enquête de l'UE pour entente

(Actualisé avec déclarations de Deutsche Börse et Nasdaq)

La Commission européenne a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête contre les opérateurs boursiers Deutsche Börse DB1Gn.DE et Nasdaq

NDAQ.O pour entente présumée.

L'exécutif européen soupçonne ces sociétés d'enfreindre les règles de l'Union européenne sur la concurrence dans les secteurs de la cotation des actifs, du trading et en matière de chambres de compensation sur les produits financiers dérivés.

"Les entités Deutsche Boerse et Nasdaq pourraient avoir conclu des accords ou s'être livrées à des pratiques concertées pour ne pas se faire concurrence dans l'Espace économique européen", écrit la Commission européenne.

"En outre, les entités peuvent avoir réparti la demande, coordonné les prix et échangé des informations commercialement sensibles", ajoute la Commission.

À la Bourse de Francfort, l'action Deutsche Börse chute de 4% vers 11h05 GMT, contre un repli de 0,18% pour le DAX

.GDAXI .

À Wall Street, l'action Nasdaq est indiquée en baisse de 1,7% avant l'ouverture.

Les deux sociétés en cause ont déclaré séparément que l'enquête portait sur un accord conclu en 1999 entre Eurex, la filiale de Deutsche Börse spécialisée dans les produits dérivés, et la Bourse d'Helsinki, rachetée par Nasdaq en 2008, pour les marchés nordiques de produits dérivés.

"La coopération visait à favoriser la concurrence", a déclaré Deutsche Börse.

"Elle visait en particulier à renforcer la liquidité des marchés nordiques des produits dérivés respectifs et à créer des gains d'efficacité. Elle offrait des avantages évidents aux acteurs du marché et était publique", a ajouté l'opérateur boursier allemand.

Nasdaq a déclaré que l'accord avait été discuté avec la Commission à l'époque et n'avait suscité aucune objection jusqu'à son expiration.

"La coopération a apporté des avantages évidents aux acteurs du marché", a-t-elle déclaré.

Les deux sociétés ont déclaré avoir pris acte de la décision d'ouvrir une enquête et qu'elles coopéreraient avec la Commission.

"Avec l'appui de notre conseiller juridique externe, nous pensons pouvoir défendre cette affaire avec succès", a déclaré Deutsche Börse dans un communiqué envoyé par email.

Un porte-parole du Nasdaq en Finlande n'a pas répondu à une demande de commentaires.

La Commission européenne a déclaré que l'enquête faisait suite à des inspections inopinées qu'elle avait effectuées dans les deux entreprises en septembre 2024. Elle va désormais mener une enquête approfondie "en priorité".

(Rédigé par Bart Meijer, version française Claude Chendjou et Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault et Augustin Turpin)