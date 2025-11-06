Deutsche Börse et Nasdaq dans le viseur de Bruxelles dans le domaine des produits dérivés

(AOF) - La Commission européenne a ouvert une enquête formelle afin de déterminer si Deutsche Börse et Nasdaq ont enfreint les règles de concurrence de l'Union européenne en coordonnant leur comportement dans le secteur de la cotation, de la négociation et de la compensation de produits financiers dérivés dans l'espace économique européen. Bruxelles craint par ailleurs que ces deux bourses se soient réparties la demande ; aient coordonné leurs prix et aient échangé des informations commercialement sensibles.

La Commission européenne rappelle que l'ouverture d'une enquête formelle ne préjuge pas de son issue.