 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 963,74
-1,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Deutsche Börse et Nasdaq dans le viseur de Bruxelles dans le domaine des produits dérivés
information fournie par AOF 06/11/2025 à 15:42

(AOF) - La Commission européenne a ouvert une enquête formelle afin de déterminer si Deutsche Börse et Nasdaq ont enfreint les règles de concurrence de l'Union européenne en coordonnant leur comportement dans le secteur de la cotation, de la négociation et de la compensation de produits financiers dérivés dans l'espace économique européen. Bruxelles craint par ailleurs que ces deux bourses se soient réparties la demande ; aient coordonné leurs prix et aient échangé des informations commercialement sensibles.

La Commission européenne rappelle que l'ouverture d'une enquête formelle ne préjuge pas de son issue.

Valeurs associées

DEUTSCHE BOERSE
209,900 EUR XETRA -4,55%
NASDAQ
86,0400 USD NASDAQ +0,56%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank