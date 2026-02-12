Deutsche Boerse rachète la participation de General Atlantic dans ISS STOXX pour 1,31 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de la déclaration à partir du paragraphe 2)

L'opérateur boursier allemand Deutsche Boerse DB1Gn.DE a déclaré mercredi qu'ilachèterait la participation restante de 20 % de General Atlantic dans le fournisseur de données, d'analyses et d'indices ISS STOXX pour 1,1 milliard d'euros (1,31 milliard de dollars).

Deutsche Boerse paiera la société américaine de capital-investissement en deux tranches, 731 millions d'euros étant dus en février et le reste en mars. L'opération sera financée par des liquidités et des facilités de crédit existantes, a ajouté Deutsche Boerse.

L'opération devrait donner un coup de pouce à un faible chiffre au bénéfice par action de Deutsche Boerse au cours de la première année de pleine propriété.

(1 dollar = 0,8422 euro)