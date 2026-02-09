Deutsche Bank veut renforcer sa collaboration avec DWS
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 13:15
Dans le cadre de cette collaboration renforcée, DWS mettra à disposition des clients de la banque privée de Deutsche Bank sa plateforme d'investissement et d'exécution destinée aux investisseurs institutionnels.
Dans ce modèle renforcé, la banque privée de Deutsche Bank restera responsable de l'allocation stratégique d'actifs, de la construction des portefeuilles et de la stratégie d'investissement, sous l'égide de son Global Chief Investment Office.
Ce modèle combiné associe l'approche de conseil en banque privée, centrée sur le client, de Deutsche Bank, à la taille et à la solidité de l'infrastructure d'investissement de l'un des principaux gestionnaires d'actifs européens.
Cette initiative vise à renforcer la mise en oeuvre des investissements pour les clients privés fortunés, en rapprochant encore davantage les compétences clés respectives de la banque privée de Deutsche Bank et de DWS.
Valeurs associées
|31,340 EUR
|XETRA
|+0,29%
A lire aussi
-
Uber Technologies annonce un accord avec Mubadala Investment Company par lequel Uber va acquérir le portefeuille de livraison de Getir en Turquie, incluant l'alimentation, l'épicerie, la vente au détail et la livraison d'eau. "Cet accord représente une nouvelle ... Lire la suite
-
Un tribunal de Hong Kong a condamné lundi à 20 ans de prison l'ex-magnat des médias pro-démocratie Jimmy Lai pour collusion avec l'étranger et publication séditieuse, un jugement qui pour les défenseurs des droits humains sonne le glas des libertés à Hong Kong. ... Lire la suite
-
Le rêve de la star américaine des JO Lindsey Vonn d'achever sa carrière sur un deuxième titre olympique s'est transformé en drame, avec une lourde chute lors de la descente.
-
La Première ministre ultra-conservatrice nippone Sanae Takaichi a estimé lundi que les Japonais voulaient un "important changement de politique", au lendemain d'élections législatives qui ont vu son parti conquérir une majorité des deux-tiers à la chambre basse ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer