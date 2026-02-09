 Aller au contenu principal
Deutsche Bank veut renforcer sa collaboration avec DWS
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 13:15

Deutsche Bank annonce sa volonté d'élargir sa collaboration stratégique de longue date avec le gestionnaire d'actifs DWS dans le domaine de la gestion discrétionnaire de portefeuilles, en ligne avec leurs ambitions à moyen terme.

Dans le cadre de cette collaboration renforcée, DWS mettra à disposition des clients de la banque privée de Deutsche Bank sa plateforme d'investissement et d'exécution destinée aux investisseurs institutionnels.

Dans ce modèle renforcé, la banque privée de Deutsche Bank restera responsable de l'allocation stratégique d'actifs, de la construction des portefeuilles et de la stratégie d'investissement, sous l'égide de son Global Chief Investment Office.

Ce modèle combiné associe l'approche de conseil en banque privée, centrée sur le client, de Deutsche Bank, à la taille et à la solidité de l'infrastructure d'investissement de l'un des principaux gestionnaires d'actifs européens.

Cette initiative vise à renforcer la mise en oeuvre des investissements pour les clients privés fortunés, en rapprochant encore davantage les compétences clés respectives de la banque privée de Deutsche Bank et de DWS.

