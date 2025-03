Deutsche Bank: un nouvel institut de recherche lancé information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 16:45









(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a a annoncé jeudi le lancement d'un nouvel institut de recherche destiné à mieux appréhender les grands enjeux de long terme liés à l'économie mondiale, un événement considéré comme important par le groupe bancaire allemand.



Le centre - baptisé 'Deutsche Bank Research Institute' (DBRI) - doit proposer des analyses issues de la recherche de Deutsche Bank sur des questions comme la géopolitique, la macroéconomie, la technologie et la vie des entreprises.



L'établissement germanique explique que son objectif doit consister à adopter une approche plus 'fondamentale' et à aborder un champ d'études élargi, à la différence des notes quotidiennes qui se concentrent davantage sur la recherche dite 'traditionnelle'.



Ses publications doivent par ailleurs s'adresser à un public plus large, au-delà des clients institutionnels et des entreprises.



'Le monde qui nous entoure évolue rapidement et nos clients et partenaires se tournent de plus en plus vers nous pour (...) et les aider à comprendre les enjeux à long terme qui animent les économies mondiales', a déclaré Christian Sewing, PDG de Deutsche Bank.



L'institut compte proposer ses travaux sous plusieurs formats, allant de vidéos aux webinaires, en passant par des podcasts, qui seront tous librement consultables.



DBRI prévoit de s'appuyer sur l'expertise de l'équipe de recherche de Deutsche Bank et de puise dans une base de données couvrant plus de 1500 entreprises, mais aussi de nombreux marchés et secteurs clés, tels que les taux, les changes, les actions, les marchés émergents, le crédit et la titrisation.





