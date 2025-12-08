Deutsche Bank rétrograde 3M à "conserver" en raison d'un potentiel de hausse limité

8 décembre - ** Les actions du fabricant de Post-it 3M

MMM.N chutent de près de 1 % à 165,63 $ avant l'ouverture des marchés

** La Deutsche Bank rétrograde la note de l'action de "acheter" à "conserver"; réduit l'objectif de cours à 178 $ contre 199 $

** La société de courtage indique que le directeur général de la société, Bill Brown, a présenté un plan crédible pour 2025-27 et a fourni des mises à jour régulières montrant des progrès plus rapides que prévu en matière d'expansion des marges

** En conséquence, l'opposition à notre opinion haussière sur l'opportunité de marge de 3M a largement disparu, et les estimations des vendeurs ont maintenant rattrapé leur retard, déclare Deutsche Bank

** "Nous ne voyons plus qu'une très faible hausse à un chiffre des prévisions consensuelles jusqu'en 2028" - Brokerage

** La note moyenne de 20 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 180 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action est en hausse de près de 30 % depuis le début de l'année