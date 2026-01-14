Deutsche Bank reprend la couverture de FIS avec la note 'hold'

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 janvier - ** Deutsche Bank reprend la couverture de Fidelity National Information Services FIS.N , société de services bancaires et de traitement des paiements, en lui attribuant la note "hold" ** La société de courtage estime que l'acquisition par FIS de l'unité Issuer Solutions de Global Payment Network GPN.N , Total System Services (TSYS) et la vente simultanée de la participation de 45% de FIS dans Worldpay constituent un changement de portefeuille transformationnel
** Nous pensons que l'opération sera très rentable pour FIS, en particulier à la lumière des ~500 millions de dollars supplémentaires de flux de trésorerie futurs que l'opération devrait générer au cours de la première année suivant la clôture, selon la société de courtage
** 16 des 27 sociétés de courtage considèrent le titre comme "acheté" ou "supérieur", 10 comme "conservé" et 1 comme "vendu"; leur prévision médiane est de 82 $
** En incluant le mouvement de la séance, FIS a baissé de 18,7 % au cours des 12 derniers mois
