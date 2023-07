Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Bank: repli de 7% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 09:50









(CercleFinance.com) - Deutsche Bank publie au titre du premier semestre 2023, un résultat net en baisse de 7% à 2,3 milliards d'euros, reflétant un taux d'imposition plus élevé, et un résultat avant impôts en progression de 2% à 3,3 milliards, malgré des coûts hors exploitation plus élevés.



Le chiffre d'affaires de l'établissement s'est accru de 8% à 15,1 milliards d'euros, tandis que ses charges hors intérêts ont augmenté parallèlement à 11,1 milliards. Il revendique en outre des entrées nettes de 28 milliards d'euros dans la banque privée et la gestion d'actifs.



Deutsche Bank rappelle aussi avoir reçu mardi les approbations prudentielles pour de nouveaux rachats d'actions jusqu'à 450 millions d'euros d'ici fin 2023, des rachats que la banque prévoit de commencer au mois d'août.





Valeurs associées DEUTSCHE BANK XETRA -0.46%