Deutsche Bank relève sa cible sur Société Générale avant le CMD

Deutsche Bank réaffirme sa recommandation "achat" sur Société Générale, avec un objectif de cours rehaussé de 81 à 86 EUR, estimant que le groupe bancaire français "aborde sa journée investisseurs 2026 (CMD, prévue le 21 septembre) avec une position fondamentalement différente de celle de 2023".

"La phase de redressement, qui s'est concentrée sur la reconstruction du capital, la restauration de la rentabilité et la simplification du groupe, est en grande partie achevée. Le chapitre suivant porte sur la croissance, le levier opérationnel et l'allocation disciplinée du capital", estime la banque allemande.

Selon Deutsche Bank, la question clé pour les investisseurs est de savoir si la direction peut fixer des objectifs suffisamment ambitieux tout en restant ancrée dans un contexte macroéconomique et politique français difficile.

"Nous pensons que les investisseurs devraient considérer tout objectif du CMD comme un plancher plutôt que comme un cas de base", juge-t-elle, rappelant que, depuis sa prise de fonction, la direction a constamment dépassé les attentes en matière de rentabilité, de génération de capital et d'efficacité des coûts, construisant ainsi une crédibilité significative auprès du marché.

"L'objectif initial de ROTE pour 2026 a été effectivement atteint un an plus tôt, puis relevé, renforçant notre vision selon laquelle les objectifs futurs risquent de s'avérer prudents avec le temps", souligne ainsi l'établissement germanique.

Deutsche Bank prévoit un objectif de ROTE pour 2029 de plus de 13%, basé sur un TCAC des revenus de 3% et un ratio coûts/revenus d'environ 55%. "Nous attendons le même objectif de CET1 (environ 13%) et la même politique de distribution", ajoute-t-elle.