Deutsche Bank relève la note de Leonardo à "acheter" en raison de la mise à jour prévue et des perspectives de la demande en matière de défense

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Deutsche Bank relève la note du titre italien Leonardo LDOF.MI de "hold" à "buy"; augmente le PT de 23% à 70 euros ($80.86)

** déclare que la mise à jour prévue par la société est "crédible"; ajoute que les tensions géopolitiques actuelles soutiennent les prises de commandes et les ventes

** Note que les objectifs de CAGR du groupe de défense et d'aérospatiale de 9 % pour les ventes et de 15,5 % pour l'EBITA sur 2025-30 sont "réalisables"

** ajoute que les tensions au Moyen-Orient n'étant pas entièrement prises en compte, l'augmentation des dépenses de défense régionales pourrait profiter au groupe

** La prise de commandes de Leonardo DRS DRS.O , l'unité de la société cotée au Nasdaq, pourrait également bénéficier de l'augmentation des dépenses de défense aux États-Unis

** La décision de l'entreprise concernant les activités d'aérostructure, attendue pour juin, est un autre catalyseur potentiel pour l'action

** L'action est notée "achat" en moyenne; l'objectif de cours médian est de 69 euros, selon les données compilées par LSEG

(1 $ = 0,8657 euros)