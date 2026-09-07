Deutsche Bank rehausse son objectif de cours sur Nemetschek

Deutsche Bank réaffirme sa recommandation "achat" et relève son objectif de cours sur Nemetschek de 75 EUR à 80 EUR, après la conférence européenne TMT de la semaine dernière à Londres, au cours de laquelle elle a accueilli des dirigeants de l'éditeur allemand de logiciels.
"Nous sommes repartis un peu plus positifs quant aux perspectives de Nemetschek en 2027, soutenues par le potentiel de Bluebeam, à la fois en matière de croissance du nombre d'utilisateurs et d'augmentation de l'ARPU grâce à Max, ainsi que par l'acquisition de HCSS", explique la banque allemande.
Selon Deutsche Bank, le principal point positif de la conférence a résidé dans les progrès réalisés dans le lancement de Bluebeam Max, dont la disponibilité sur la boutique en ligne a été avancée à cet été, contre un lancement initialement prévu en fin d'année, tandis que le prix d'entrée a été fixé à 590 USD.
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