 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deutsche Bank réduit sa cible sur Vivendi
information fournie par AOF 09/09/2026 à 11:00
Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Deutsche Bank a revu à la baisse son objectif de cours sur le groupe de communication, désormais fixé à 1,80 euro contre 2,50 euros auparavant, tout en maintenant sa recommandation "Conserver" sur le titre qui reculait de 1,14% peu avant 11 heures ce mercredi, à la Bourse de Paris.

La banque justifie principalement cette révision par la baisse de la valeur de marché du portefeuille de participations de Vivendi, en particulier celle d'Universal Music Group (UMG).

Concernant les résultats du premier semestre publiés la semaine dernière, Deutsche Bank estime qu'ils sont ressortis globalement conformes aux attentes. Une gestion rigoureuse des coûts a permis au résultat opérationnel ajusté de légèrement dépasser les prévisions, malgré environ 21 millions d'euros de coûts de restructuration enregistrés sur la période.

Gameloft représente désormais l'essentiel du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel ajusté intégralement consolidés de Vivendi. Dans ce contexte, Deutsche Bank n'apporte pas de modification significative à ses estimations opérationnelles à ce stade.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

VIVENDI
1,4730 EUR Euronext Paris -1,01%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 09/09/2026 à 11:00:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
100,59 +1,21%
CAC 40
8 204,71 -1,36%
BIOPHYTIS
0,0729 +0,55%
SOITEC
140,8 -3,79%
HAFFNER ENERGY
0,6 -4,61%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank