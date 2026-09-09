Deutsche Bank réduit sa cible sur Vivendi

(Zonebourse.com) - Deutsche Bank a revu à la baisse son objectif de cours sur le groupe de communication, désormais fixé à 1,80 euro contre 2,50 euros auparavant, tout en maintenant sa recommandation "Conserver" sur le titre qui reculait de 1,14% peu avant 11 heures ce mercredi, à la Bourse de Paris.
La banque justifie principalement cette révision par la baisse de la valeur de marché du portefeuille de participations de Vivendi, en particulier celle d'Universal Music Group (UMG).
Concernant les résultats du premier semestre publiés la semaine dernière, Deutsche Bank estime qu'ils sont ressortis globalement conformes aux attentes. Une gestion rigoureuse des coûts a permis au résultat opérationnel ajusté de légèrement dépasser les prévisions, malgré environ 21 millions d'euros de coûts de restructuration enregistrés sur la période.
Gameloft représente désormais l'essentiel du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel ajusté intégralement consolidés de Vivendi. Dans ce contexte, Deutsche Bank n'apporte pas de modification significative à ses estimations opérationnelles à ce stade.
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