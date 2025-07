Deutsche Bank prévoit une once d'or à 3 700 dollars en 2026

(AOF) - La banque allemande anticipe un prix de l'once d'or à 3 250 dollars au troisième trimestre 2025 et à 3 350 dollars d'ici la fin de l'année, avant une forte accélération à 3 700 dollars en 2026. " La hausse des prix de l'or a été fortement stimulée par la demande des Banques centrales, qui devrait rester élevée à l'avenir " explique Deutsche Bank dans ses perspectives multi-actifs.

" En effet, l'enquête sur l'or menée cette année par le World Gold Council auprès des Banques centrales a révélé que la proportion de gestionnaires de réserves prévoyant d'augmenter leurs réserves d'or au cours des 12 prochains mois était la plus élevée jamais enregistrée (43 %). "

Dans ses perspectives à mi-année publiées fin juin, JPMorgan était encore plus optimiste que sa concurrente allemande. La banque américaine table sur une once d'or à 3675 dollars en moyenne au quatrième trimestre et à plus de 4000 dollars au deuxième trimestre 2026. Ses prévisions de prix tiennent compte d'une demande d'or toujours forte de la part des investisseurs et des Banques centrales.

" Pour les investisseurs, nous pensons que l'or reste l'une des couvertures les plus optimales pour la combinaison unique de stagflation, de récession, de dépréciation et de risques politiques américains auxquels les marchés seront confrontés en 2025 et 2026 " détaille-t-elle.