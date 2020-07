Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Bank prévoit des résultats au-dessus des attentes au T2 Reuters • 21/07/2020 à 16:25









FRANCFORT, 21 juillet (Reuters) - Deutsche Bank DBKGn.DE a dit mardi s'attendre à des résultats légèrement supérieurs aux attentes au titre du deuxième trimestre, grâce notamment à la banque d'investissement, qui a poursuivi sur la dynamique enregistrée sur les trois premiers mois de l'année. Les analystes prévoient que la première banque allemande, qui a accusé des pertes annuelles au cours des cinq derniers exercices, dégage au deuxième trimestre un produit net bancaire de six milliards d'euros, contre 6,2 milliards un an plus tôt. La perte nette attribuable aux actionnaires sur la période est attendue à 133 millions d'euros après une perte de 3,2 milliards un an plus tôt, liée notamment à une vaste restructuration du groupe. Le ratio CET1 sera également au-dessus des attentes du marché à environ 13,3% contre 12,8% le trimestre précédent et 12,4% prévu par le consensus. Deutsche Bank publiera ses résultats détaillés le 29 juillet. (Tom Sims; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées DEUTSCHE BANK XETRA -4.11%