Deutsche Bank passe à l'achat sur DHL Group, le titre grimpe

(Zonebourse.com) - DHL Group s'adjuge 3,6% à Francfort, soutenu par un relèvement de recommandation chez Deutsche Bank de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours remonté de 48 EUR à 56 EUR. La banque allemande se montre confiante pour le groupe de transport et de services logistiques dans un contexte macroéconomique et géopolitique incertain.
Elle met notamment en avant la réalisation d'économies fit-for-growth de 1 MdEUR, un réseau fortement investi - en particulier chez DHL Express - ainsi qu'un pouvoir de tarification supérieur, "compte tenu des pressions à court terme dans la chaîne d'approvisionnement mondiale et d'une complexité structurelle plus élevée".
Deutsche Bank estime que le cycle de dégradation des résultats touche à sa fin et juge crédible l'objectif de la direction d'environ 3 MdsEUR de FCF en 2026. Si l'action DHL évolue environ 8% sous ses plus hauts de février, affectée par les craintes liées à la disruption de l'IA et à la concurrence d'Amazon, elle considère ces inquiétudes comme "exagérées".
"Nous voyons également des économies potentielles, notamment au sein du freight forwarding , bien que nous ayons besoin que DHL exécute et réalise la marge que ce segment peut offrir", conclut la banque allemande.
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