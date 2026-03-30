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Deutsche Bank passe à l'achat sur Colgate-Palmolive, le titre avance
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 15:58

Colgate-Palmolive gagne 0,5% à 84,7 dollars lundi matin à la Bourse de New York suite à un relèvement de recommandation de Deutsche Bank, qui passe à "acheter" contre "conserver" sur le titre du fabricant américain de produits de consommation courante.

Dans une étude sectorielle, la banque allemande explique que le spécialiste de l'hygiène bucco-dentaire dispose d'une flexibilité suffisante pour faire face à l'environnement opérationnel volatil du moment, marqué par la volatilité des prix du pétrole et des taux de change.

Malgré ce contexte incertain, Deutsche Bank estime que le groupe réalise les investissements appropriés, centrés sur des priorités de long terme clairement définies dans le cadre de sa stratégie à horizon 2030, afin de générer une croissance additionnelle dans les années à venir.

Des défis persistants en Amérique du Nord

Si les difficultés rencontrées par l'activité nord-américaine du groupe persistent, ces dynamiques sont désormais bien comprises par le marché, juge DB, qui considère par ailleurs que la situation devrait progressivement s'améliorer au cours de l'année.

Dans le même temps, l'équipe de direction met de plus en plus l'accent sur la montée en gamme de ses produits ("premiumisation") et sur le renforcement de ses capacités dans le domaine de l'innovation scientifique au sein du portefeuille, des initiatives qui devraient permettre à l'entreprise de réduire progressivement certains écarts de performance, ajoute l'établissement germanique.

Des fondamentaux financiers solides face aux incertitudes macroéconomiques

Bien que Colgate-Palmolive ne soit pas à l'abri de la volatilité liée à l'environnement économique et géopolitique actuel, ses analystes estiment que plusieurs caractéristiques devraient lui permettre de mieux résister que ses concurrents, qu'il s'agisse de son taux de conversion élevé du résultat en flux de trésorerie disponible (FCF), de ses performances en matière de retour sur capital investi (ROIC) ou de son faible niveau d'endettement.

A en croire Deutsche Bank, qui relève son objectif de cours de 90 à 98 dollars, ces éléments devraient permettre à Colgate de mieux traverser la période économique incertaine que la plupart de ses pairs.

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