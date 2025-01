Deutsche Bank: les résultats déçoivent, les coûts inquiètent information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 12:05









(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a affiché jeudi une baisse plus importante que prévu de son bénéfice net au quatrième trimestre, la vigueur de ses activités de banque d'investissement ayant été plus que compensée par une remontée de ses coûts.



Le bénéfice net du premier groupe bancaire allemand a atteint 337 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année, contre 1,4 milliard d'euros un an plus tôt.



Dans un communiqué, Deutsche Bank rappelle avoir pâti de la non-récurrence de la comptabilisation, au quatrième trimestre 2023, d'actifs d'impôt différé (DTA) pour un milliard d'euros.



Les analystes s'attendaient à un bénéfice d'environ 573 millions d'euros.



Ses coûts ajustés ont atteint 5,3 milliards d'euros au quatrième trimestre, en baisse de 1% d'une année sur l'autre, mais en progression par rapport aux 5,05 milliards du troisième trimestre.



Pour 2025, Deutsche dit s'attendre à des coûts ajustés 'globalement stables' par rapport à 2024 pour un produit net bancaire de l'ordre de 32 milliards d'euros, contre 30,1 milliards en 2024.



Au niveau de l'activité, les revenus issus de la banque privée - qui a représenté la plus grande source de revenus l'an dernier - ont baissé de 2% à 9,57 milliards d'euros l'an dernier.



La division de financement s'est également contractée avec un recul des revenus de 3% à 7,72 milliards, tandis que les revenus de la banque d'investissement ont augmenté de 15% à 9,16 milliards.



Suite à cette publication, l'action Deutsche Bank cédait près de 4% jeudi en fin de matinée, essuyant l'une des plus fortes baisses de l'indice paneuropéen STOXX Europe 600.





