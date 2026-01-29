 Aller au contenu principal
Deutsche Bank-Le bénéfice annuel dépasse le record de 2007
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 08:28

par Tom Sims et Matthias Inverardi

Deutsche Bank

DBKGn.DE a fait état jeudi de son plus important bénéfice annuel depuis 2007 après un quatrième trimestre meilleur que prévu, au lendemain d'une perquisition policière dans ses locaux dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent.

La plus grande banque allemande a enregistré un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 6,12 milliards d'euros en 2025, avec la bonne tenue de sa banque d'investissement internationale, au-dessus des 2,7 milliards d'euros enregistrés un an plus tôt et alors que les analystes tablaient sur près de 6 milliards d'euros.

Ce bénéfice, le plus important depuis 2007, et le sixième exercice consécutif dans le vert, est une étape importante pour la banque après une décennie difficile marquée par des pertes importantes et les craintes des régulateurs quant à sa stabilité.

Ces résultats interviennent alors que Deutsche Bank achève son plan triennal, dans le cadre duquel le groupe s'était engagé à atteindre un objectif de rendement des capitaux propres tangibles supérieur à 10%.

La banque s'efforce désormais d'atteindre un nouvel objectif de 13% pour 2028, que les analystes jugent difficile à atteindre.

"Cela nous donne les bases les plus solides possibles pour la prochaine phase de notre stratégie", a déclaré Christian Sewing, président du directoire de Deutsche Bank.

(version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

DEUTSCHE BANK
32,865 EUR XETRA 0,00%
