Deutsche Bank: hausse de 39% du bénéfice net information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 09:40









(CercleFinance.com) - Deutsche Bank publie au titre du premier trimestre 2025 un bénéfice net en augmentation de 39% à deux milliards d'euros, ainsi qu'un bénéfice avant impôts en croissance à un rythme similaire, à 2,8 milliards.



'Notre meilleur bénéfice trimestriel depuis quatorze ans, réalisé grâce à la croissance du chiffre d'affaires combinée à une baisse des coûts, démontre que notre stratégie Global Hausbank fonctionne bien', commente son CEO Christian Sewing.



En ligne avec ses objectifs annuels, ses revenus se sont accrus de 10% à 8,5 milliards d'euros, portés notamment par une hausse de 10% en banque d'investissement, tandis que ses dépenses hors intérêt se sont tassées de 2% à 5,2 milliards.



Deutsche Bank ajoute que l'ensemble de ses activités ont participé à la progression de son bénéfice avant impôts, les hausses les plus fortes ayant été réalisées en banque privée (+43%) et en gestion d'actifs (+67%).





