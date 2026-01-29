 Aller au contenu principal
Deutsche Bank double son bénéfice net annuel
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 13:07

Deutsche Bank gravite autour de son équilibre en milieu de journée à Francfort, après la publication par l'établissement financier de résultats records au titre de 2025, avec pourtant un doublement de son bénéfice net à 7,1 milliards d'euros.

A 9,7 MdsEUR, son profit avant impôt a grimpé de 84%, pour des revenus en croissance de 7% à 32,1 MdsEUR, conformément à son objectif d'environ 32 MdsEUR, tandis que ses dépenses hors intérêt ont diminué de 10% à 20,7 MdsEUR.

"Nous avons atteint tous nos objectifs pour 2025 et, avec 8,5 MdsEUR de distributions de capital livrées et proposées jusqu'à présent depuis 2022, nous dépasserons notre engagement initial envers les actionnaires", souligne son CEO Christian Sewing.

La direction prévoit de proposer un dividende pour 2025 de 1 EUR par action, en hausse d'environ 50%, ce qui représentera, avec un programme de rachats d'actions pour 1 MdEUR prévu, une redistribution de 2,9 MdsEUR aux actionnaires au titre de l'exercice écoulé.

"Les bons résultats annoncés par Deutsche Bank pour l'exercice 2025 montrent qu'elle a fait des progrès structurels et durables pour améliorer sa structure de revenus et sa base de coûts, et pour moderniser son modèle économique", estime-t-on chez Scope.

