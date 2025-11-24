Deutsche Bank décrypte le décrochage du Bitcoin

(AOF) - Le bitcoin perd 0,55%, à 86 580 dollars, après s'être offert un léger rebond durant le week-end. La plus célèbre des cryptomonnaies était tombée vendredi à 80 561 dollars, enregistrant une chute de 36% par rapport à son record d'octobre, à plus de 126 000 dollars. Pour Deutsche Bank, ce décrochage reflète une combinaison de facteurs macroéconomiques et microéconomiques. La banque allemande souligne ainsi qu'il a coïncidé avec un recul plus général des actions et des autres actifs à risque.

"Le bitcoin s'est comporté davantage comme une action technologique à forte croissance que comme une réserve de valeur non corrélée," fait-elle remarquer.

Les stratèges expliquent également cette désaffection pour le Bitcoin par les déclarations de fin octobre de Jerome Powell selon lesquelles " une nouvelle baisse du taux directeur lors de la réunion de décembre n'est pas une chose acquise, loin s'en faut. "

Elles mettent par ailleurs en cause le retard dans la mise en œuvre du Digital Asset Market Clarity Act, qui vise à clarifier les règles encadrant ce secteur. Le sénateur républicain Tim Scott a récemment fait remarquer que la législation ne serait pas signée par le Sénat américain avant 2026.

La diminution de la liquidité dans les carnets d'ordres Bitcoin et les retraits opérés par des investisseurs institutionnels des ETF Bitcoin ont aussi pesé.

Deutsche Bank cite enfin des prises de profits par des détenteurs de Bitcoin à long terme (hodlers).

En conclusion, la banque allemande met en garde qu'il n'est pas certain que le Bitcoin se stabilise après cette correction. "Contrairement aux crashs précédents, principalement provoqués par la spéculation des particuliers, le ralentissement de cette année s'est produit dans un contexte marqué par une participation institutionnelle importante, des évolutions politiques et des tendances macroéconomiques mondiales", fait-elle remarquer.