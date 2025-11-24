 Aller au contenu principal
Reprise d'entreprise: la CCI Paris veut montrer que "c'est un départ, pas une fin"
information fournie par Boursorama avec AFP 24/11/2025 à 17:33

La CCI Paris Ile-de-France a adressé lundi au ministère de l'Economie ses propositions pour que "la transmission-reprise d'entreprise devienne un nouveau départ, et non une fin", alors que quelque 500.000 entreprises devraient changer de mains au cours de la décennie.

( AFP / - )

A l'occasion du salon Transfair, qu'elle co-organise chaque année à Paris pour favoriser ce mode d'entrée dans l'entrepreneuriat, la CCI a envoyé ses propositions, qu'elle qualifie de "fortes" à la mission "Reprise" créée en juillet par l'ancienne ministre des PME Véronique Louwagie.

La CCI propose à la fois de "créer un écosystème vertueux" autour du sujet, et d'en "structurer les étapes".

Parmi ces mesures, la chambre recommande de développer des outils statistiques pour mesurer l’impact des reprises dans les territoires, notamment sur l'emploi.

Elle suggère aussi de valoriser la reprise dans les campagnes d'information nationales, au même titre que la création d'entreprise, et de créer un point d'entrée unique d'information à la fois pour les cédants et pour les repreneurs.

La CCI estime aussi qu'il faut "promouvoir l’esprit de repreneuriat dès la formation" des jeunes, et "encourager le repreneuriat féminin", via le mentorat et des fonds dédiés.

Elle recommande aussi la mise en place de fonds d'investissements dédiés à la transmission-reprise des entreprises petites et moyennes et des commerces.

"La transmission-reprise est une opération délicate, mêlant enjeux psychologiques, financiers, juridiques et humains", a souligné Dominique Restino, président de la CCI Paris IDF.

Il a martelé la nécessité pour le cédant "d'anticiper" la transmission de son entreprise. La CCI Paris IDF prône d'ailleurs dans ses recommandations une "professionnalisation" des cédants et repreneurs, non seulement par l'anticipation du projet, mais par un accompagnement technique et juridique.

M. Restino, qui "pousse le sujet" de la reprise d'entreprises depuis une vingtaine d'années, s'est réjoui "qu'il semble que ce soit en train de prendre" à Bercy.

