Deutsche Bank confiant pour les banques espagnoles, dont Bankinter
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 10:15
Selon le broker, les banques espagnoles ont continué à faire preuve d'une résilience en termes de revenus d'intérêts nets (NII) supérieure à celle anticipée en 2025, "naviguant dans un environnement de taux difficile grâce à une gestion proactive de la liquidité et à une reprise de la croissance des prêts plus rapide que prévu".
"Cette performance solide, associée à une diversification robuste des revenus de commissions et à un contrôle continu des coûts, positionne le secteur pour une rentabilité durable", poursuit l'intermédiaire financier.
Deutsche Bank s'attend à ce que le NII retrouve une tendance haussière en 2026, soutenue par une NIM (marge d'intérêt nette) globalement stable et une forte activité, conduisant à des RoTE (retours sur fonds propres tangibles) de 20% ou plus pour la plupart des institutions à partir de 2027.
"Cette perspective solide, soutenue par une forte qualité d'actifs et une génération de capital saine, suggère une trajectoire positive pour les banques espagnoles, avec des risques limités dans un environnement macroéconomique bénin", conclut-il.
Dans ce contexte, Deutsche Bank relève ses recommandations sur Bankinter et sur Sabadell de "conserver" à "achat", et sur CaixaBank de "vente" à "conserver", tout en rehaussant ses objectifs de cours sur ces trois titres à respectivement 15,80 EUR, 3,80 EUR et 11,05 EUR.
Le broker réaffirme par ailleurs ses recommandations "achat" sur BBVA et Santander, reste à "conserver" sur Unicaja Banco, avec des objectifs de cours relevés respectivement à 21,25 EUR, 11,50 EUR et 2,75 EUR.
