Deutsche Bank chasse sur les terres de Commerzbank

Alors qu'UniCredit avance vers le contrôle de Commerzbank, Deutsche Bank tente de récupérer les entreprises allemandes inquiètes de l'opération, en particulier dans le Mittelstand. Une enquête menée auprès de 334 directeurs financiers et trésoriers montre que 75% d'entre eux jugent le rapprochement défavorablement, et craignent des changements dans leur relation bancaire.

Deutsche Bank veut profiter des incertitudes entourant l'offre d'UniCredit sur Commerzbank pour récupérer des clients entreprises en Allemagne, révèle Milano Finanza. Alexander von zur Mühlen, membre du directoire de Deutsche Bank, présente cette manoeuvre comme une occasion de croissance.

La banque vise notamment les entreprises aux activités internationales susceptibles de chercher une alternative au réseau étranger de Commerzbank. Deutsche Bank cible en particulier le Mittelstand, le tissu des entreprises allemandes de taille moyenne, où des clients s'inquiètent d'un changement de services.

La Banque centrale européenne a autorisé UniCredit, le 15 octobre, à dépasser 30% du capital de Commerzbank. Le groupe italien vise environ 50% des droits de vote d'ici la fin de l'année, une fois les autres étapes réglementaires achevées.

Des dirigeants inquiets

Une enquête du magazine Finanz, menée auprès de 334 directeurs financiers et trésoriers, montre que 75% des sondés jugent l'opération négativement ou plutôt négativement. Cette proportion grimpe à 79% chez les clients de Commerzbank.

70% des personnes interrogées s'attendent à des changements dans leur relation bancaire ou dans l'assistance reçue. 35% redoutent un renchérissement des financements bancaires accordés à leur entreprise.

30% des sondés anticipent par ailleurs une baisse de la concurrence sur le marché bancaire allemand. Ces inquiétudes nourrissent la stratégie offensive de Deutsche Bank auprès des clients de sa rivale.