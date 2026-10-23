 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deutsche Bank chasse sur les terres de Commerzbank
information fournie par Zonebourse 23/10/2026 à 11:22

Ajouter Boursorama à vos sources

Alors qu'UniCredit avance vers le contrôle de Commerzbank, Deutsche Bank tente de récupérer les entreprises allemandes inquiètes de l'opération, en particulier dans le Mittelstand. Une enquête menée auprès de 334 directeurs financiers et trésoriers montre que 75% d'entre eux jugent le rapprochement défavorablement, et craignent des changements dans leur relation bancaire.

Deutsche Bank veut profiter des incertitudes entourant l'offre d'UniCredit sur Commerzbank pour récupérer des clients entreprises en Allemagne, révèle Milano Finanza. Alexander von zur Mühlen, membre du directoire de Deutsche Bank, présente cette manoeuvre comme une occasion de croissance.

La banque vise notamment les entreprises aux activités internationales susceptibles de chercher une alternative au réseau étranger de Commerzbank. Deutsche Bank cible en particulier le Mittelstand, le tissu des entreprises allemandes de taille moyenne, où des clients s'inquiètent d'un changement de services.

La Banque centrale européenne a autorisé UniCredit, le 15 octobre, à dépasser 30% du capital de Commerzbank. Le groupe italien vise environ 50% des droits de vote d'ici la fin de l'année, une fois les autres étapes réglementaires achevées.

Des dirigeants inquiets

Une enquête du magazine Finanz, menée auprès de 334 directeurs financiers et trésoriers, montre que 75% des sondés jugent l'opération négativement ou plutôt négativement. Cette proportion grimpe à 79% chez les clients de Commerzbank.

70% des personnes interrogées s'attendent à des changements dans leur relation bancaire ou dans l'assistance reçue. 35% redoutent un renchérissement des financements bancaires accordés à leur entreprise.

30% des sondés anticipent par ailleurs une baisse de la concurrence sur le marché bancaire allemand. Ces inquiétudes nourrissent la stratégie offensive de Deutsche Bank auprès des clients de sa rivale.

Valeurs associées

DEUTSCHE BANK
27,925 EUR XETRA -0,29%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
116,75 +3,39%
CAC 40
7 782,82 -0,36%
Or
3 993,62 0,00%
TOTALENERGIES
83,45 +4,34%
EUR/USD SPOT
1,12038 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank