Deutsche Bank ajuste sa cible sur Generali après ses résultats annuels
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 09:35
"Le bilan résilient de Generali permet à la direction de se concentrer sur l'augmentation des rendements, des bénéfices, de la génération de capital et de trésorerie ainsi que des dividendes", estime-t-il dans sa note.
"Son activité vie est axée sur la protection et le unit-linked , le P&C a été renforcé par une croissance organique et des acquisitions judicieuses afin d'accroître la diversification, tandis que les capacités de gestion d'actifs ont été élargies", poursuit-il.
Deutsche Bank note aussi que la direction continue de travailler sur des initiatives visant à soutenir l'amélioration de la productivité et de l'expérience clients par des investissements notamment dans l'IA et la technologie.
Estimant que Generali réalisera ses objectifs stratégiques 2024-2027, le broker indique que ses propres prévisions révisées impliquent notamment une croissance annuelle moyenne 2025-2028 de 6% pour le BPA ajusté et de 10% pour le dividende par action.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 16/03/2026 à 09:35:00.
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