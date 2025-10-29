 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 222,94
+0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Deutsche Bank affiche une hausse surprise de son bénéfice au T3
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 10:32

(Actualisé avec DWS, analystes, cours de Bourse)

Deutsche Bank

DBKGn.DE a affiché mercredi une hausse inattendue de 7% de son bénéfice au troisième trimestre, après que sa division mondiale de banque d'investissement a généré une forte augmentation de ses revenus.

La plus grande banque d'Allemagne a enregistré un bénéfice net, part du groupe, de 1,56 milliard d'euros au cours du trimestre, tandis que les analystes tablaient sur un bénéfice d'environ 1,34 milliard d'euros.

Ce résultat intervient alors que Deutsche Bank termine un plan triennal et tente d'atteindre une série d'objectifs dont certains analystes ont douté qu'ils puissent être réalisés.

"Nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs financiers pour 2025", a déclaré le président du directoire Christian Sewing.

Les résultats trimestriels de la banque s'inscrivent dans la lignée de ceux des plus grandes banques européennes, alors que les investisseurs cherchent à savoir comment celles-ci font face à une économie morose, à un euro fort et à une guerre commerciale.

La banque d'investissement de Deutsche Bank est restée la plus grande source de revenus sur le trimestre, avec une augmentation de 18% de son chiffre d'affaires, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 10,8%.

Au sein de la banque d'investissement, le chiffre d'affaires des opérations sur les titres à revenu fixe et les devises, l'une des principales activités de la banque, a augmenté de 19%, contre des prévisions qui tablaient sur une hausse de 8,1%.

Dans une note, Jefferies souligne que la banque d'investissement n'a pas atteint le consensus sur le bénéfice avant impôts et que les coûts de crédit ont presque doublé par rapport à l'année précédente.

Le gestionnaire d'actifs DWS DWSG.DE , une filiale de Deutsche Bank, a également enregistré de "solides résultats" au troisième trimestre, selon le courtier, avec des bénéfices tirés par la baisse des coûts et la hausse des revenus, en particulier ceux provenant des ETF (Exchange Traded Fund).

Les courtiers RBC et JP Morgan soulignent que le bénéfice avant impôts déclaré par DWS a dépassé de 7% les attentes des analystes.

Après une période de faiblesse, ses activités de création et de conseil de Deutsche Bank ont enregistré une hausse de 27%, alors que les prévisions tablaient sur une augmentation de 24,4%. Deutsche a récemment remanié les postes clés de cette division.

Vers 08h55 GMT, le titre Deutsche Bank prenait 0,95% tandis que celui de DWS avançait de 1,9%.

(Rédigé par Tom Sims et Matthias Inverardi, avec Bernadette Hogg, version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

DEUTSCHE BANK
30,695 EUR XETRA +3,68%
DWS GROUP GMBH
54,700 EUR XETRA +3,89%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 29.10.2025 11:48 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,27% pour le Dow Jones .DJI , mais en hausse de 0,14% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,27% pour le Nasdaq.

  • Des militaires américains à Frecăţei, en Roumanie, le 13 juin 2025. ( AFP / DANIEL MIHAILESCU )
    Otan : les États-Unis vont réduire leur présence en Europe de l'Est, annonce la Roumanie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 29.10.2025 11:43 

    Il s'agit d'un simple "ajustement" qui n'empêchera pas les forces américaines de rester "plus importantes" qu'elles ne l'ont été depuis des années, a réagi un responsable de l'Otan. Les États-Unis vont réduire leur présence militaire sur le front oriental de l'Otan, ... Lire la suite

  • Des femmes palestiniennes pleurent sur les dépouilles de deux enfants tués dans une frappe israélienne à Khan Younès, le 29 octobre 2025 ( AFP / BASHAR TALEB )
    A Gaza, une nuit de bombardements sur des habitants qui essayaient de reconstruire leur vie
    information fournie par AFP 29.10.2025 11:38 

    Le visage déformé par la douleur, des femmes pleurent la mort de deux enfants tués lors d'une nouvelle vague de frappes israéliennes, penchées sur les petits corps gisant sur le sol à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Ailleurs dans le territoire palestinien, ... Lire la suite

  • Un arbre déraciné par les vents à Saint Catherine, après l'arrivée de l'ouragan Melissa en Jamaïque, le 28 octobre 2025 ( AFP / Ricardo Makyn )
    L'ouragan Melissa déplace des centaines de milliers de cubains
    information fournie par AFP 29.10.2025 11:36 

    L'ouragan Melissa, rétrogradé en catégorie 3, a violemment touché mercredi l'île de Cuba où plus de 700.000 personnes ont été déplacées, après avoir privé d'électricité un demi-million de personnes en Jamaïque, déclarée "zone sinistrée". La tempête évolue entre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank