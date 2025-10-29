Deutsche Bank affiche une hausse surprise de son bénéfice au T3

(Actualisé avec DWS, analystes, cours de Bourse)

Deutsche Bank

DBKGn.DE a affiché mercredi une hausse inattendue de 7% de son bénéfice au troisième trimestre, après que sa division mondiale de banque d'investissement a généré une forte augmentation de ses revenus.

La plus grande banque d'Allemagne a enregistré un bénéfice net, part du groupe, de 1,56 milliard d'euros au cours du trimestre, tandis que les analystes tablaient sur un bénéfice d'environ 1,34 milliard d'euros.

Ce résultat intervient alors que Deutsche Bank termine un plan triennal et tente d'atteindre une série d'objectifs dont certains analystes ont douté qu'ils puissent être réalisés.

"Nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs financiers pour 2025", a déclaré le président du directoire Christian Sewing.

Les résultats trimestriels de la banque s'inscrivent dans la lignée de ceux des plus grandes banques européennes, alors que les investisseurs cherchent à savoir comment celles-ci font face à une économie morose, à un euro fort et à une guerre commerciale.

La banque d'investissement de Deutsche Bank est restée la plus grande source de revenus sur le trimestre, avec une augmentation de 18% de son chiffre d'affaires, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 10,8%.

Au sein de la banque d'investissement, le chiffre d'affaires des opérations sur les titres à revenu fixe et les devises, l'une des principales activités de la banque, a augmenté de 19%, contre des prévisions qui tablaient sur une hausse de 8,1%.

Dans une note, Jefferies souligne que la banque d'investissement n'a pas atteint le consensus sur le bénéfice avant impôts et que les coûts de crédit ont presque doublé par rapport à l'année précédente.

Le gestionnaire d'actifs DWS DWSG.DE , une filiale de Deutsche Bank, a également enregistré de "solides résultats" au troisième trimestre, selon le courtier, avec des bénéfices tirés par la baisse des coûts et la hausse des revenus, en particulier ceux provenant des ETF (Exchange Traded Fund).

Les courtiers RBC et JP Morgan soulignent que le bénéfice avant impôts déclaré par DWS a dépassé de 7% les attentes des analystes.

Après une période de faiblesse, ses activités de création et de conseil de Deutsche Bank ont enregistré une hausse de 27%, alors que les prévisions tablaient sur une augmentation de 24,4%. Deutsche a récemment remanié les postes clés de cette division.

Vers 08h55 GMT, le titre Deutsche Bank prenait 0,95% tandis que celui de DWS avançait de 1,9%.

(Rédigé par Tom Sims et Matthias Inverardi, avec Bernadette Hogg, version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)