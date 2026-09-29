Deutsche Bank abaisse son objectif de cours sur Antin

Deutsche Bank réaffirme sa recommandation "conserver" sur Antin Infrastructure Partners, tout en abaissant son objectif de cours de 11,5 à 9 EUR, jugeant notamment que la reprise des bénéfices prend plus de temps que prévu.
"Les résultats du 1er semestre 2026 ont renforcé notre avis selon lequel Antin reste une plateforme d'infrastructure de haute qualité, mais la reprise des bénéfices prend plus de temps que prévu", estime la banque allemande.
Si elle reconnaît que l'exécution s'est montrée globalement solide, Deutsche Bank pointe trois principaux facteurs qui continuent de peser sur le dossier, sans perspective de résolution immédiate : un environnement plus difficile pour la collecte de fonds, des performances plus faibles pour certains fonds et la persistance de facteurs techniques défavorables liés à la liquidité.
"Sur le plan positif, le déploiement des capitaux a augmenté dans tous les fonds majeurs et Antin a signé deux sorties, marquant une amélioration bienvenue du DPI (Distribution to Paid-In Capital, ou ratio des distributions rapportées aux capitaux versés) et des réalisations", souligne toutefois Deutsche Bank.
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