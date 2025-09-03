Deutsche Bank abaisse la note d'Air Lease dans le cadre d'une acquisition de 7,4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Deutsche Bank déclasse l'action de la société américaine Air Lease Corp AL.N de "acheter" à "conserver"; réduit le PT de 1 $ à 65 $

** Air Lease a annoncé qu'une nouvelle société de portefeuille basée à Dublin l'acquerra pour 65 $ par action en espèces, et la transaction devrait être conclue au cours du premier semestre de 2026

** Mardi, un groupe d'investisseurs dirigé par Sumitomo Corp

8053.T et SMBC Aviation Capital a dévoilé des plans pour une transaction en espèces de 7,4 milliards de dollars , qui vise à transformer AL en l'un des plus grands loueurs d'avions au monde

** Citigroup et Goldman Sachs conseillent SMBC Aviation Capital, tandis qu'Air Lease travaille avec J.P. Morgan Securities

** La note moyenne des analystes est "achat"; la prévision médiane est de 66 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a progressé de près de 33,3 % depuis le début de l'année