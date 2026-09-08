Deutsche Asset Management, nouvelle marque mondiale de DWS Group

(Zonebourse.com) - DWS Group adoptera début novembre 2026 Deutsche Asset Management comme nouvelle marque mondiale, afin de renforcer son positionnement auprès des investisseurs internationaux tout en mettant davantage en avant ses racines allemandes et européennes.

Cette marque ombrelle réunira les différentes expertises du groupe, sans faire disparaître ses principales enseignes. DWS restera dédiée à la gestion active pour la clientèle privée en Europe, Xtrackers aux ETF et à la gestion passive à l'échelle mondiale, tandis que RREEF continuera de porter les activités immobilières aux Etats-Unis.

La plupart des marques et noms de produits seront conservés et associés à partir de novembre à la signature "by Deutsche Asset Management //". La marque Deutsche Asset Management sera, elle, directement utilisée pour les activités institutionnelles et les services liés aux marchés privés.

Pour Stefan Hoops, directeur général de DWS Group, cette nouvelle identité doit permettre de fédérer les différentes marques du gestionnaire d'actifs au sein d'une plateforme mondiale commune, tout en préservant leur positionnement et leur notoriété.

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