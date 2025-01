Dette émergente: redressement possible en 2025 après "une année à oublier" (M&G)

(AOF) - 2024 est "une année à oublier pour les obligations en monnaie locale", affirme Claudia Calich, gérante dette émergente chez M&G Investments. La désinflation sur les marchés émergents est pratiquement terminée, à quelques exceptions près dans des pays à forte inflation comme l'Argentine, la Turquie, l'Égypte et le Nigeria. Pour elle "il est étonnant de constater à quel point les performances en Amérique latine ont été médiocres en 2024, du fait de la dépréciation du taux de change et de la hausse des rendements".

Si les possibilités de baisse des taux sont beaucoup plus limitées compte tenu de l'évolution attendue de l'inflation dans la plupart des économies qui ont des objectifs d'inflation, "les rendements pourraient se redresser si les inquiétudes spécifiques à certains pays se dissipaient". La gérante envisage de meilleures perspectives budgétaires au Brésil, plus de clarté sur le commerce entre les États-Unis et le Mexique et sur des questions économiques plus générales. Pour elle les rendements pourraient aussi remonter "si les devises se stabilisaient ou récupéraient une partie de la dépréciation observée en 2024".

Il est toutefois "difficile de choisir le bon moment", car le sort du dollar américain dépendra en grande partie de la politique de la nouvelle administration. La situation pourrait s'améliorer à mesure que les banques centrales poursuivront leur assouplissement, mais les taux de base "higher for longer" "restent un risque", en particulier si les attentes en matière d'inflation aux États-Unis se détériorent en raison des droits de douane.