Dette américaine: "un accord sera conclu à temps" selon Pimco

(AOF) - « Nous restons convaincus qu'un accord sur la dette sera conclu à temps » déclare Libby Cantrill, responsable de la politique publique, chez Pimco : « En dépit de la crispation, de l'hystérie et de la probabilité catastrophique d'un défaut de paiement et d'un déclassement, des progrès ont été faits en vue d'une résolution du problème du plafond de la dette, avec des réunions ‘constructives’ et ‘productives’ entre les deux parties au cours du week-end et de la journée d'hier ».

" Personne à Washington n'a intérêt à ce que les États-Unis soient en défaut de paiement, mais chacun a tout intérêt à essayer d'obtenir autant de concessions que possible en échange d'un relèvement du plafond de la dette ", précise l'analyste. " Il y aura probablement d'autres rebondissements jusqu'à ce qu'une résolution soit trouvée, car personne n'est vraiment incité à faire des compromis avant la date limite définitive, et même quand un accord sera conclu, il devra encore être accepté par la base ".