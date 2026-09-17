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Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 11:52
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Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OATei

MATURITE 01/03/37

COUPON 2,10%

VOLUME ADJUGE 2,500 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 4,969 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 98,19%

% SERVI AU PRIX LIMITE 40,18%

TAUX MOYEN PONDERE 2,29%

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EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 21/09/26

Inflation
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