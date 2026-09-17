Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

information fournie par AFP • 17.09.2026 • 12:09 •

Le cagnotte lancée par le château de Chambord à destination des Français a franchi le cap du million d'euros de dons pour financer la restauration de l'aile François Ier, qui va pouvoir être sauvée, a annoncé jeudi le domaine national à l'AFP. "Au lancement de ... Lire la suite