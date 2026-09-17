Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei
MATURITE 01/03/37
COUPON 2,10%
VOLUME ADJUGE 2,500 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 4,969 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,19%
% SERVI AU PRIX LIMITE 40,18%
TAUX MOYEN PONDERE 2,29%
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EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 21/09/26
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