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Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 14:53

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Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,300 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,772 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,800%

% SERVI AU PRIX LIMITE 41,85%

TAUX MOYEN PONDERE 2,787%

A COMPARER A 2,750%

EN DATE DU 19/10/26

DATE DE REGLEMENT 28/10/26

BTF 25 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 506 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 1,346 MD EUROS

PRIX LIMITE 3,035%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,025%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 6348

BTF 27 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,500 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,551 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,105%

% SERVI AU PRIX LIMITE 88,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,104%

A COMPARER A 3,045%

EN DATE DU 19/10/26

DATE DE REGLEMENT

BTF 49 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,200 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,691 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,370%

% SERVI AU PRIX LIMITE 16,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,365%

A COMPARER A 3,292%

EN DATE DU 19/10/26

DATE DE REGLEMENT

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