Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,300 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,772 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,800%
% SERVI AU PRIX LIMITE 41,85%
TAUX MOYEN PONDERE 2,787%
A COMPARER A 2,750%
EN DATE DU 19/10/26
DATE DE REGLEMENT 28/10/26
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 506 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,346 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,035%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,025%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 6348
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,500 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,551 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,105%
% SERVI AU PRIX LIMITE 88,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,104%
A COMPARER A 3,045%
EN DATE DU 19/10/26
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,200 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,691 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,370%
% SERVI AU PRIX LIMITE 16,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,365%
A COMPARER A 3,292%
EN DATE DU 19/10/26
DATE DE REGLEMENT
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