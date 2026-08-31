Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,895 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 10,743 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,540%
% SERVI AU PRIX LIMITE 13,45%
TAUX MOYEN PONDERE 2,533%
A COMPARER A 2,502%
EN DATE DU 24/08/26
DATE DE REGLEMENT 02/09/26
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 500 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,853 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,655%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,655%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 6529
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,696 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,005 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,700%
% SERVI AU PRIX LIMITE 49,42%
TAUX MOYEN PONDERE 2,697%
A COMPARER A 2,675%
EN DATE DU 24/08/26
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,898 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,805 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,865%
% SERVI AU PRIX LIMITE 29,70%
TAUX MOYEN PONDERE 2,86%
A COMPARER A 2,832%
EN DATE DU 24/08/26
DATE DE REGLEMENT
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer