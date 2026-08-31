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Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 14:53
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Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,895 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 10,743 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,540%

% SERVI AU PRIX LIMITE 13,45%

TAUX MOYEN PONDERE 2,533%

A COMPARER A 2,502%

EN DATE DU 24/08/26

DATE DE REGLEMENT 02/09/26

BTF 25 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 500 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,853 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,655%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,655%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 6529

BTF 27 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,696 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,005 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,700%

% SERVI AU PRIX LIMITE 49,42%

TAUX MOYEN PONDERE 2,697%

A COMPARER A 2,675%

EN DATE DU 24/08/26

DATE DE REGLEMENT

BTF 49 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,898 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,805 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,865%

% SERVI AU PRIX LIMITE 29,70%

TAUX MOYEN PONDERE 2,86%

A COMPARER A 2,832%

EN DATE DU 24/08/26

DATE DE REGLEMENT

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