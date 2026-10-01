Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/36
COUPON 3,70%
VOLUME ADJUGE 6,271 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 12,564 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 90,35%
% SERVI AU PRIX LIMITE 69,64%
TAUX MOYEN PONDERE 4,93%
A COMPARER A 4,23%
EN DATE DU 03/09/26
DATE DE REGLEMENT 05/10/26
OAT
MATURITE 25/06/37
COUPON 3,80%
VOLUME ADJUGE 1,531 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,623 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 90,44%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 4,97%
A COMPARER A 3,95%
EN DATE DU 06/08/26
DATE DE REGLEMENT 05/10/26
OAT
MATURITE 25/05/38
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 2,134 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 5,290 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 67,06%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 5,06%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 05/10/26
OAT
MATURITE 25/05/48
COUPON 2,00%
VOLUME ADJUGE 2,063 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 5,010 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 57,18%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 5,40%
A COMPARER A 4,35%
EN DATE DU 02/04/26
DATE DE REGLEMENT 05/10/26
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