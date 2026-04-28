Désinformation : un coût économique mondial de 417 milliards de dollars en 2024

edram

Longtemps perçue comme un phénomène essentiellement politique et médiatique, la désinformation est désormais considérée comme un risque économique systémique. Dans l'étude compilée par Sopra Steria, la désinformation désigne un contenu intentionnellement faux, conçu pour causer un préjudice. Elle est motivée par trois facteurs principaux : le profit économique, l'influence politique, ou simplement la volonté de semer le chaos.

Pour la première fois, une étude tente d'en mesurer l'impact : selon ses estimations, les manipulations intentionnelles de l'information représenteraient 417,1 milliards de dollars en 2024 au niveau mondial, soit près de 15 % du PIB français. Inspirée des travaux du GIEC, la démarche s'appuie sur trois scénarios (conservateur, médian, exploratoire) et distingue trois dimensions – financière, sociale et politique – afin de limiter les doubles comptages.

Elle met ainsi fin à un paradoxe : régulièrement classée parmi les principaux risques mondiaux par le Forum économique mondial, la désinformation restait jusqu'ici invisible dans les comptes publics et privés.

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