Désignation de thérapie révolutionnaire pour Novartis dans Sjögren
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 07:25
S'appuyant sur la désignation "Fast Track" attribuée en 2016, cette nouvelle désignation vise à accélérer le développement et la révision de thérapies destinées à traiter des affections graves et à répondre à des besoins importants non satisfaits.
Elle est soutenue par des données positives issues de plusieurs études, y compris des essais cliniques de phase III NEPTUNUS-1 et 2, dans lesquels l'ianalumab a apporté un bénéfice cliniquement significatif avec un profil de sécurité favorable.
Novartis prévoit de soumettre l'ianalumab pour approbation réglementaire à l'échelle mondiale à partir du début 2026. S'il était approuvé, il deviendrait le premier traitement ciblé pour les patients atteints de la maladie de Sjögren.
Valeurs associées
|115,600 CHF
|Swiss EBS Stocks
|0,00%
A lire aussi
-
La Première ministre japonaise Sanae Takaichi devrait, selon la presse locale, annoncer lundi son intention de convoquer des élections législatives anticipées en vue de renforcer sa majorité pour appuyer son ambitieux programme politique. Première femme cheffe ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Shell, Téléfonica, ASM International, Belimo Median Technologies, précision sur les droits de douane, changements de recommandation sur BMW et Renault) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer