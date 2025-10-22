Des trimestriels grevés par une charge au Brésil pour Netflix
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 11:22
Le groupe a vu son BPA augmenter de 9% à 5,87 dollars, un niveau inférieur à ses projections en raison d'un profit opérationnel lui aussi moins élevé qu'anticipé, en hausse de 12% à 3,25 milliards de dollars, soit une marge de 28,2%.
Ce profit opérationnel a été pénalisé par une dépense exceptionnelle d'environ 619 MUSD, liée à un litige en cours avec les autorités fiscales brésiliennes, charge sans laquelle son objectif de marge opérationnelle aurait été dépassé.
En termes d'activité, Netflix a enregistré une croissance de 17,2% de ses revenus à 11,5 MdsUSD, 'soutenue principalement par la croissance des adhésions, des ajustements de tarifs et des revenus publicitaires accrus'.
Pour les trois derniers mois de 2025, sa direction indique viser un BPA de 5,45 USD et un profit opérationnel de 2,86 MdsUSD, soit une marge de 23,9%, ainsi que des revenus de 11,96 MdsUSD, en croissance de 16,7%.
Valeurs associées
|1 241,3500 USD
|NASDAQ
|+0,23%
A lire aussi
-
La valeur du jour à Paris - L'Oréal recule en raison de ventes trimestrielles pas aussi dynamiques qu'attendu
(AOF) - Dans un marché en baisse ce mercredi, L'Oréal (-6,55% à 371,95 euros) enregistre le plus fort repli du CAC 40 après l'annonce hier soir d'une croissance moins forte que prévu au troisième trimestre 2025. Sur cette période, le chiffre d'affaires du numéro ... Lire la suite
-
La branche chinoise du fabricant de semi-conducteurs a décidé d'aller au bras de fer, demandant notamment à ses employés d'ignorer les consignes venant du siège de l'entreprise basé aux Pays-Bas. Face à l'affaire qui fait trembler l'écosystème européen de l'automobile, ... Lire la suite
-
Hermès a dit mercredi observer des signes d'amélioration en Chine, un marché clé pour le luxe, et fait état d'une croissance de 9,6% à taux de change constants de ses ventes au troisième trimestre, même si la performance de sa principale division de maroquinerie ... Lire la suite
-
Porté par un contexte mondial incertain, le métal jaune enchaîne les records. Un rallye historique qui intrigue autant qu'il fascine. Entre appétit des banques centrales, perte de confiance dans les dettes souveraines et perspectives de baisse des taux, jusqu'où ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer