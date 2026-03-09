Des transactions cash en hausse chez Euronext en février
Le groupe de Bourses fait aussi part d'une progression de 17% d'un mois sur l'autre du volume quotidien moyen en dérivés financiers, une stagnation pour les dérivés sur indices d'actions (-0,1%) ayant été largement compensée par une progression de 25,1% des dérivés sur actions individuelles.
Sur les deux premiers mois de 2026, le volume quotidien moyen (ADV) des transactions en cash en valeur sur ses marchés a augmenté de 19% en comparaison annuelle pour s'établir à 15,42 MdsEUR, tandis que celui en dérivés financiers s'est tassé de 0,9%.
