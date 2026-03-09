 Aller au contenu principal
Des transactions cash en hausse chez Euronext en février
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 09:20

Dans son point mensuel, Euronext indique que le volume quotidien moyen (ADV) des transactions en cash en valeur sur ses marchés s'est établi à 16,47 MdsEUR sur le mois de février 2026, en croissance de 14% par rapport à janvier et de 15% en comparaison annuelle.

Le groupe de Bourses fait aussi part d'une progression de 17% d'un mois sur l'autre du volume quotidien moyen en dérivés financiers, une stagnation pour les dérivés sur indices d'actions (-0,1%) ayant été largement compensée par une progression de 25,1% des dérivés sur actions individuelles.

Sur les deux premiers mois de 2026, le volume quotidien moyen (ADV) des transactions en cash en valeur sur ses marchés a augmenté de 19% en comparaison annuelle pour s'établir à 15,42 MdsEUR, tandis que celui en dérivés financiers s'est tassé de 0,9%.

Valeurs associées

EURONEXT
141,4000 EUR Euronext Paris -0,70%
