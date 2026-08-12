Des terminaux céréaliers russes en mer Noire à l'arrêt après une attaque ukrainienne–sources

(Actualisé avec ministère russe de l'Agriculture §3, bilan §5, SBU §7, trafic à Odessa §17)

Deux des plus importants terminaux céréaliers du port russe de Novorossiisk, en mer Noire, ont suspendu leurs opérations à la suite d'une attaque ukrainienne de drones dans la nuit, ont déclaré mercredi quatre sources à Reuters.

La Russie est le plus grand exportateur de céréales au monde et la majorité de ses exportations sont envoyées depuis des ports en mer Noire tels que celui de Novorossiisk.

Invoquant les "contraintes logistiques actuelles", le ministère russe de l'Agriculture a dit oeuvrer à la mise en place de routes d'exportation alternatives via les ports de la Baltique, de la Caspienne et de l'Extrême-Orient russe, ainsi que des voies terrestres.

Le plus grand lobby céréalier de Russie avait averti le mois dernier que des attaques ukrainiennes de drones pourraient mener à la suspension des exportations par la mer Noire, provoquer une hausse des prix et jusqu'à des famines en Afrique et au Moyen-Orient.

Veniamin Kondratyev, le gouverneur de Krasnodar, région où se trouve le port de Novorossiisk, a fait état d'une vague "massive" d'attaques ukrainiennes qui a fait trois morts, dont un enfant de 8 ans, et 24 blessés.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré sur Telegram que Kyiv avait mené des frappes de drones, de missiles et de navires sans pilote contre la base navale de Novorossiisk, où une partie de la flotte russe de la mer Noire basée en Crimée a été transférée.

Selon le service de sécurité d'Ukraine (SBU), les forces ukrainiennes ont frappé trois navires de guerre - deux frégates et un patrouilleur.

TRAFIC RÉDUIT À ODESSA

Les deux terminaux céréaliers touchés ont des capacités d'exportation de respectivement 8,5 et 7,1 millions de tonnes métriques par an.

OZK et Demetra Holding, propriétaires de ces terminaux, ont confirmé les dommages subis par les installations, se refusant à tout autre commentaire.

Le maire de Novorossiisk, Andrei Kravchenko, a déclaré que l'approvisionnement en eau de la ville russe avait été suspendu après l'attaque ukrainienne.

L'édile a dit avoir décrété une situation d'urgence, précisant que des responsables s'affairaient à évaluer les dégâts. Des établissements scolaires, des entreprises et des immeubles résidentiels ont été endommagés par les frappes, a-t-il ajouté.

Novorossiisk abrite également un nombre d'infrastructures pétrolières destinées à l'exportation, dont le Consortium du pipeline de la mer Caspienne (CPC), détenu en partie par les géants américains Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N .

Le Financial Times rapportait mercredi que Kyiv avait suspendu ses frappes sur les pétroliers desservant le CPC à la demande du vice-président américain J.D. Vance.

A Sébastopol, en Crimée, plusieurs dizaines de drones ont été abattus, selon le gouverneur pro-russe Mikhaïl Razvojaïev.

En Ukraine, une attaque russe a provoqué un incendie dans un centre commercial dans la ville ukrainienne de Zaporijjia, selon le gouverneur local Ivan Fedorov.

Sergueï Lysak, responsable de l'administration militaire de la ville d'Odessa, principale ville portuaire ukrainienne, a de son côté fait état d'infrastructures endommagées à la suite d'une attaque russe.

Seuls 159 navires sont entrés dans le port d'Odessa au mois de juillet contre 400 en juillet 2025, a déclaré le vice-ministre ukrainien des Infrastructures, Andriy Kachouba, dans un mail adressé à Reuters.

(Reportage d'Olga Popova; Zhifan Liu pour la version française; édité par Benoit Van Overstraeten)