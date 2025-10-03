Des sources indiquent que le GIP est en pourparlers pour racheter Aligned Data Centers

BLK.N , propriété de BlackRock, est en pourparlers pour acquérir MQG.AX Aligned Data Centers, soutenu par Macquarie, ont déclaré vendredi à Reuters deux personnes au fait du dossier.

L'acquisition pourrait valoriser l'opérateur de centres de données à environ 40 milliards de dollars, a déclaré l'une des sources.

L'opération souligne l'intérêt croissant des investisseurs pour les centres de données qui répondent aux besoins du marché en plein essor des outils d'intelligence artificielle et favorisent leur adoption croissante dans le monde entier.

Les pourparlers, qui impliquent la société d'investissement en IA MGX, basée à Abou Dhabi, sont à un stade avancé, ont indiqué les sources. Bloomberg News a rapporté cette information pour la première fois jeudi.

MGX, créée par le fonds souverain Mubadala et G42, pourrait investir dans Aligned dans le cadre de la transaction, ont déclaré les personnes au fait du dossier. Mubadala détient une participation minoritaire dans l'opérateur de centres de données.

Aligned, MGX et Mubadala n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Macquarie, BlackRock et GIP ont refusé de commenter l'information.

Aligned, basée au Texas et spécialisée dans les infrastructures liées à l'IA, a levé plus de 12 milliards de dollars en janvier. L'entreprise exploite près de 80 centres de données, avec plus de 5 gigawatts de capacité en exploitation ou en développement, selon son site web.

Aligned compte parmi ses clients des fournisseurs de cloud à grande échelle et des entreprises d'intelligence artificielle telles que Lambda.

Si elle est menée à bien, l'opération d'Aligned constituerait l'une des plus importantes acquisitions d'une société privée de centres de données.

La course à la capacité informatique s'est intensifiée alors qu'OpenAI, SoftBank 9984.T , Oracle ORCL.N et MGX d'Abu Dhabi prévoient d'investir dans Stargate, un projet de supercalculateur de 500 milliards de dollars destiné à répondre aux besoins informatiques croissants.

Les investisseurs ont injecté des sommes record dans l'infrastructure numérique cette année, pariant sur le fait que les besoins croissants en énergie feront des centres de données des actifs immobiliers essentiels. McKinsey estime que les investissements dans les infrastructures liées à l'IA pourraient atteindre 6 700 milliards de dollars d'ici à 2030.

GIP est également en pourparlers avancés pour acheter l'entreprise de services publics AES AES.N dans une transaction qui pourrait être évaluée à plus de 40 milliards de dollars, ont déclaré des sources à Reuters mercredi.