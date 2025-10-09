 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 580,44
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Des sources indiquent que Colonial Pipeline va supprimer des emplois
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 23:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Colonial Pipeline Company, qui exploite le plus grand réseau de transport de carburant des États-Unis, a informé ses employés cette semaine qu'elle prévoyait de supprimer certains emplois, selon deux sources familières de l'affaire et un communiqué de la société.

"Nous avons informé nos employés cette semaine qu'un récent examen visant à s'assurer que notre organisation est la mieux adaptée pour continuer à répondre en toute sécurité à notre stratégie commerciale et à nos priorités entraînera des changements dans diverses structures d'équipe et dans certains rôles individuels", a déclaré la société en réponse à des questions de Reuters sur les suppressions d'emplois.

L'ampleur des suppressions n'a pas pu être connue dans l'immédiat. Colonial Pipeline a refusé de préciser le nombre d'employés concernés par ces suppressions.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,33 USD NYMEX -0,15%
Pétrole Brent
65,23 USD Ice Europ -1,29%
Pétrole WTI
61,57 USD Ice Europ -1,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank