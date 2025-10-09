Des sources indiquent que Colonial Pipeline va supprimer des emplois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Colonial Pipeline Company, qui exploite le plus grand réseau de transport de carburant des États-Unis, a informé ses employés cette semaine qu'elle prévoyait de supprimer certains emplois, selon deux sources familières de l'affaire et un communiqué de la société.

"Nous avons informé nos employés cette semaine qu'un récent examen visant à s'assurer que notre organisation est la mieux adaptée pour continuer à répondre en toute sécurité à notre stratégie commerciale et à nos priorités entraînera des changements dans diverses structures d'équipe et dans certains rôles individuels", a déclaré la société en réponse à des questions de Reuters sur les suppressions d'emplois.

L'ampleur des suppressions n'a pas pu être connue dans l'immédiat. Colonial Pipeline a refusé de préciser le nombre d'employés concernés par ces suppressions.