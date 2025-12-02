Des sources indiquent qu'Exxon Mobil a approché l'Irak en vue d'acheter la participation de Lukoil dans le champ pétrolifère de Qurna Ouest

Exxon Mobil XOM.N a contacté le ministère irakien du pétrole pour lui faire part de son intérêt pour le rachat de la participation majoritaire de la société russe Lukoil dans le gisement pétrolier géant de West Qurna 2, ont déclaré à Reuters cinq sources officielles irakiennes ayant une connaissance directe de l'affaire.

Exxon s'est refusé à tout commentaire et Lukoil n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters sur cette affaire.