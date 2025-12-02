 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 101,00
0,00%
Indices
Chiffres-clés

Des sources indiquent qu'Exxon Mobil a approché l'Irak en vue d'acheter la participation de Lukoil dans le champ pétrolifère de Qurna Ouest
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 08:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Exxon Mobil XOM.N a contacté le ministère irakien du pétrole pour lui faire part de son intérêt pour le rachat de la participation majoritaire de la société russe Lukoil dans le gisement pétrolier géant de West Qurna 2, ont déclaré à Reuters cinq sources officielles irakiennes ayant une connaissance directe de l'affaire.

Exxon s'est refusé à tout commentaire et Lukoil n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters sur cette affaire.

Guerre en Ukraine
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

EXXON MOBIL
116,660 USD NYSE +0,59%
Gaz naturel
4,92 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
63,26 USD Ice Europ -0,11%
Pétrole WTI
59,47 USD Ice Europ -0,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des enfants participent à un atelier de réalité virtuelle à Al-Zawayda, à Gaza, le 30 novembre 2025 ( AFP / Eyad Baba )
    A Gaza, un casque de réalité virtuelle pour soulager des enfants traumatisés par la guerre
    information fournie par AFP 02.12.2025 09:00 

    "Je vois des oiseaux", s'émerveille un petit garçon en remuant sur un fauteuil roulant. Sur ses yeux, un casque de réalité virtuelle l'a transporté loin des destructions de Gaza, ravagé par plus de deux ans de guerre entre Israël et le Hamas. Le petit garçon est ... Lire la suite

  • Un homme se prosterne devant le pape Léon XIV après une rencontre avec des jeunes à Bkerké, au nord de Beyrouth, le 1er décembre 2025 ( AFP / Giuseppe CACACE )
    Le pape célèbre une messe en plein air à Beyrouth, moment fort de sa visite
    information fournie par AFP 02.12.2025 08:57 

    Plus de 120.000 personnes sont attendues mardi à la messe en plein air présidée par Léon XIV à Beyrouth, moment fort de sa visite au Liban où il a délivré un message de paix et d'unité. Au dernier jour de son déplacement dans le pays meurtri par les conflits et ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 02.12.2025 08:54 

    * L'OREAL OREP.PA va "assurément" étudier une entrée au capital de la maison de couture italienne Armani et le groupe français de cosmétiques va commencer à y travailler "très bientôt", a déclaré lundi son directeur financier Christophe Babule lors d'une discussion ... Lire la suite

  • PUBLICIS GROUPE : La tendance baissière peut reprendre
    PUBLICIS GROUPE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.12.2025 08:50 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank