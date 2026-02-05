Des sources affirment que des soumissionnaires rivaux poursuivent des actifs de Lukoil malgré l'accord avec Carlyle

Au moins deux sociétés , dont Chevron, se disputent les actifs mondiaux de Lukoil malgré l'accord initial de la société énergétique russe la semaine dernière pour vendre le portefeuille à la société américaine de capital-investissement Carlyle, d'après quatre sources au fait des conversations.

Lukoil a jusqu'au 28 février pour vendre ses actifs, dernier délai fixé par le Trésor américain, qui a imposé des sanctions à Lukoil et Rosneft l'année dernière pour pousser Moscou à conclure un accord de paix avec l'Ukraine. Un partenariat entre Chevron CVX.N et Quantum Energy Partners, basé au Texas, ainsi qu'un groupe dirigé par la banque d'investissement Xtellus Partners, sont toujours en pourparlers avec Lukoil et le gouvernement américain au sujet des actifs, selon deux sources familières avec les discussions.

"Ce n'est certainement pas encore conclu, Carlyle commence tout juste à s'intéresser de plus près aux actifs de Lukoil", a déclaré une source proche de Lukoil. "Le vent peut encore tourner pour cette vente

Lukoil a déclaré poursuivre les négociations avec d'autres acheteurs potentiels.

Quantum s'est refusé à tout commentaire. Chevron n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

CARLYLE EN POURPARLERS DE PARTENARIAT Le portefeuille de Lukoil, initialement évalué à environ 22 milliards de dollars, a suscité l'intérêt d'au moins une douzaine d'entreprises, d'Exxon Mobil à l'ancien propriétaire de Pornhub , Bernd Bergmair. L'Office for Foreign Assets Control du Trésor américain a rejeté les offres présentées par la société de négoce de matières premières Gunvor, basée à Genève, et par Xtellus . Carlyle a accepté d'acheter les actifs de Lukoil, à l'exception de ceux du Kazakhstan, le 29 janvier. Le fonds est en pourparlers pour s'associer aux fonds Mubadala, XRG et IHC, basés à Abu Dhabi, ainsi qu'à la Development Finance Corporation américaine pour la transaction, selon les sources.

L'accord doit encore être approuvé par l'OFAC. Lukoil devra également obtenir le feu vert du Kremlin et de la banque centrale russe, selon des sources proches du processus.

Xtellus, qui est l'ancienne branche américaine de la banque russe VTB, travaille dans le cadre d'un consortium avec le milliardaire américain Todd Boehly et la société émiratie Allied Investment Partners, selon des sources au fait de l'affaire. Ils ont proposé de payer la transaction en actions gelées de Lukoil détenues par des investisseurs américains, plutôt qu'en espèces. Le consortium cherche toujours à faire avancer ce plan et a eu des conversations avec des fonctionnaires américains, selon une sixième source.