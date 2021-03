Des sociétés de gestion mettent en garde contre l' absence de réponse mondiale au Covid-19

(NEWSManagers.com) - Plusieurs investisseurs et sociétés de gestion, représentant 14.000 milliards de dollars d' actifs, réclament une " réponse mondiale efficace, juste et équitable au Covid-19 " .

Parmi les signataires de la lettre publiée aujourd'hui 23 février figurent notamment Axa Investment Managers, Candriam, Comgest, La Financière de l' Echiquier, La Banque Postale Asset Management, Mirova, Egamo, OFI Asset Management, Sycomore Asset Management et Trusteam. Des sociétés comme M&G, Schroders, NNIP ou AllianceBernstein soutiennent aussi la cause.

" En tant qu'investisseurs institutionnels ayant des millions de bénéficiaires dans le monde entier, nous reconnaissons et attachons une importance considérable à la nécessité d'une réponse mondiale efficace, juste et équitable au Covid-19. C'est pourquoi nous sommes préoccupés par l'impact négatif que le financement limité du Dispositif pour accélérer l' accès aux outils de lutte contre le Covid-19 (Accelerator Act) et l'accès mondial inégal aux technologies de la santé (des vaccins et anticorps monoclonaux aux diagnostics et à l'oxygène médical) auront sur la trajectoire de la pandémie et l'activité économique mondiale dans les années à venir " , écrivent-ils dans une lettre commune envoyée sous l' égide des UNPRI.

La lettre cite une étude commandée par la Fondation de recherche de la Chambre de commerce internationale, qui a révélé que les économies avancées capables de vacciner tous leurs citoyens risquent de connaître une reprise lente et un ralentissement du PIB si l'infection continue de se propager sans relâche dans les marchés émergents. L'économie mondiale risque de perdre jusqu'à 9.200 milliards de dollars si les gouvernements ne veillent pas à ce que les économies en voie de développement aient accès aux vaccins contre le Covid-19. " Ces pertes dépassent de loin le financement nécessaire pour permettre l'approvisionnement en vaccins pour tout le monde, partout dans le monde, ce qui plaide clairement en faveur d'une capitalisation complète de l'ACT-Accelerator et d'une approche mondiale coordonnée de la distribution " , soulignent les signataires de la lettre.

La missive cite une autre étude commandée par la Fondation Bill & Melinda Gates, qui est arrivée à une conclusion similaire.

Les signataires encouragent donc les dirigeants mondiaux du G7, du G20 et du Conseil de facilitation de l'ACT-Accelerator à financer intégralement l'ACT-Accelerator et à déployer un financement adéquat pour garantir un accès juste et équitable aux outils Covid-19 à l'échelle mondiale ; s' engagent à travailler avec la Fondation pour l'accès aux médicaments sur cette question et à s' engager avec les entreprises de santé dans lesquelles ils investissent pour promouvoir les actions de l'industrie qui soutiennent la mission et les opérations de l'ACT-Accelerator ; enfin, ils recommandent aux gouvernements et aux organisations internationales d'étudier la faisabilité de mécanismes de financement innovants pour les réponses nationales et mondiales au Covid-19.