Des sites Amazon en Italie perquisitionnés par la police dans le cadre d'une enquête sur la contrebande avec la Chine, selon des sources

La police italienne perquisitionne des sites Amazon dans le cadre d'une enquête sur des marchandises chinoises

Les procureurs considèrent Amazon comme un "cheval de Troie" pour les importations détaxées

Les enquêtes sur la contrebande et les taxes pourraient s'étendre à d'autres États de l'UE, selon certaines sources

(Plus de détails sur l'enquête italienne paragraphes 13-14, l'enquête pourrait s'étendre à d'autres pays de l'UE paragraphes 15-16, plus d'informations sur les enquêtes d'Amazon paragraphes 19-23) par Emilio Parodi

La police italienne a effectué des perquisitions et des saisies sur deux sites d'Amazon

AMZN.O en Italie lundi dans le cadre d'une enquête sur la contrebande présumée de marchandises chinoises, ont déclaré trois personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

Des dizaines d'agents de la police fiscale Guardia di Finanza et de l'agence des douanes ont saisi environ 5 000 produits dans une plate-forme logistique exploitée par le géant du commerce électronique à Cividate al Piano, dans la province septentrionale de Bergame, ont indiqué les sources.

Au siège italien d'Amazon, dans le centre de Milan, la police a saisi du matériel informatique et identifié le responsable d'Amazon chargé du transport des marchandises en Italie, ont ajouté les sources.

Amazon en Italie n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

NOUVELLE LIGNE D'ENQUÊTE DÉCOULANT D'UNE AFFAIRE PRÉCÉDENTE

Les procureurs italiens affirment qu'Amazon agit comme une sorte de "cheval de Troie" permettant à un nombre encore inconnu de marchandises chinoises de circuler en Italie sans être taxées de manière appropriée, comme l'a montré un document judiciaire lundi.

Parmi les produits saisis au centre de Bergame figuraient des jouets, des housses de téléphone portable, des friteuses, des stylos et de petits ciseaux.

L'impact de ces deux opérations sur les activités d'Amazon en Italie n'a pas été précisé dans l'immédiat.

L'enquête sur la contrebande est une nouvelle ligne d'investigation qui découle d'une enquête sur une affaire d'évasion fiscale présumée de 1,2 milliard d'euros .

La nouvelle affaire, menée par les procureurs de Milan en collaboration avec la branche de Monza de la Guardia di Finanza, porte sur des infractions de contrebande commises par des dizaines d'entreprises italiennes, dont beaucoup seraient des façades pour des entités chinoises, et par le directeur chargé de la circulation des marchandises via Amazon.

Les procureurs soupçonnent que des marchandises sont introduites de Chine dans l'Union européenne, puis en Italie, par des voies actuellement inconnues, sans que les taxes sur les ventes ou les droits de douane ne soient payés.

Les produits seraient ensuite déplacés et vendus en Italie par l'intermédiaire de la place de marché d'Amazon.

Les procureurs de Milan enquêtent à la fois sur les soupçons de contrebande et sur les violations du code des douanes de l'UE.

SELON CERTAINES SOURCES, L'ENQUÊTE DEVRAIT S'ÉTENDRE À D'AUTRES PAYS DE L'UE

Depuis l'été dernier, deux autres opérations en cours se sont déroulées avec la coopération d'Amazon en raison de la complexité de la gestion des flux de marchandises dans les plates-formes logistiques du géant du commerce électronique.

Trois personnes ayant une connaissance directe de l'affaire ont déclaré que le nombre de produits concernés pourrait s'élever à un demi-million, et que l'enquête devrait s'étendre au reste de l'Union européenne.

En juillet, les procureurs de Milan ont été convoqués au siège de l'agence européenne de coopération judiciaire Eurojust, à La Haye, où ils ont présenté l'étendue de leur enquête à leurs homologues de plusieurs pays de l'UE, dont l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Pologne, l'Espagne, la Belgique, la Suède et l'Irlande.

Les différends concernant les droits de douane et les taxes sur les ventes ont alimenté des tensions croissantes avec les États-Unis au cours de l'année écoulée, mais on ne sait pas exactement comment cette affaire impliquant la Chine sera perçue à Washington et à Bruxelles.

ÉVASION FISCALE: LES PROCUREURS DE L'UNION EUROPÉENNE ENQUÊTENT ÉGALEMENT

Dans l'affaire initiale de fraude fiscale de 1,2 milliard d'euros, les procureurs de Milan ont enquêté sur trois directeurs et sur l'unité européenne d'Amazon basée au Luxembourg pour fraude fiscale présumée liée aux ventes en ligne en Italie entre 2019 et 2021.

Selon l'enquête, l'algorithme d'Amazon lui permet de vendre en Italie des marchandises provenant de sources non européennes, principalement chinoises, sans divulguer leur identité, ce qui les aide à éviter de payer les taxes de vente italiennes.

En vertu de la législation italienne, un intermédiaire qui propose des biens à la vente en Italie est conjointement responsable du non-paiement des taxes sur les ventes par les vendeurs de pays tiers qui utilisent sa plateforme de commerce électronique.

Amazon a déclaré dans un communiqué précédent qu'elle "s'engageait à respecter toutes les lois fiscales applicables".

Dans le cadre de cette affaire, l'agence fiscale italienne a soumis à Amazon une proposition de règlement sur laquelle le groupe américain doit se prononcer d'ici décembre.

La situation fiscale d'Amazon a également fait l'objet d'une enquête du Parquet européen (EPPO), qui a ouvert une enquête sur ses comptes entre 2021 et 2024 après l'entrée en vigueur des nouvelles règles de l'UE imposant des obligations plus strictes en matière de TVA aux places de marché.