Des sénateurs démocrates appellent Paramount à ne pas "capituler" face à Trump

Sept sénateurs démocrates et indépendants américains ont exhorté mercredi la présidente de Paramount Global à ne pas "capituler" face à des poursuites judiciaires entamées par Donald Trump, et à ne pas le "récompenser" avec des millions de dollars pour sauver un projet de fusion.

( AFP / PATRICK T. FALLON )

"Aux Etats-Unis d'Amérique, un président n'a pas le droit de punir ou de censurer les médias qui le critiquent. La liberté de la presse est ce qui nous sépare des dictatures de pacotille et des régimes autoritaires", écrivent les signataires - dont la figure de la gauche américaine Bernie Sanders - dans leur lettre à Shari Redstone, présidente du groupe de médias Paramount Global.

Fin octobre 2024, Donald Trump avait attaqué en justice la mythique émission "60 minutes" de CBS (filiale de Paramount Global) en l'accusant d'avoir manipulé en sa faveur une interview de sa rivale démocrate à la présidentielle Kamala Harris. Des accusations réfutées par "60 minutes" et CBS News, et que des observateurs jugent infondées.

Le président américain a réitéré mercredi ses attaques contre la chaîne et l'émission.

L'interview de Kamala Harris "n'était rien d'autre que de la propagande truquée, corrompue, et anti-Trump", a-t-il déclaré sur sa plateforme Truth Social, fustigeant également la nomination récente de cette interview aux Emmys, les récompenses de la télévision américaine.

Pour les sénateurs en revanche, "cette plainte est une attaque sur la Constitution des Etats-Unis et le premier amendement", qui garantit la liberté d'expression.

- "Grave erreur" -

Fin avril, le producteur de "60 minutes" Bill Owens avait annoncé sa démission, en déplorant des atteintes en interne à son indépendance.

Le litige intervient sur fond de projet de fusion entre Paramount et la société de production Skydance, qui doit recevoir l'approbation de l'Autorité de régulation des télécommunications (FCC), dirigée par un allié de Donald Trump.

Alors que Donald Trump réclame 20 milliards de dollars de dommages et intérêts à la chaîne, l'hypothèse d'une médiation entre Paramount et le républicain est souvent évoquée.

Une solution qui serait "une grave erreur" pour les sénateurs.

"Récompenser Trump à coup de dizaines de millions de dollars pour avoir lancé ces poursuites factices ne le fera pas reculer dans sa guerre contre les médias et une presse libre. Cela ne fera que l'enhardir pour racketter, extorquer, et réduire au silence CBS et les autres médias", affirment-ils.

"Battez-vous pour la liberté de la presse et la démocratie. Ne capitulez pas face à ce glissement dangereux vers l'autoritarisme", ajoutent les élus.

Fin 2024, la chaîne ABC News, filiale de Disney, avait accepté de verser 15 millions de dollars à un fonds destiné à financer "une fondation et un musée" dédiés à Donald Trump, afin d'éviter un procès pour diffamation du républicain.