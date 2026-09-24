Des sénateurs américains reportent une initiative visant à interdire définitivement les voitures chinoises

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(Mise à jour: le vote est reporté à la semaine prochaine dans les paragraphes 1 à 5)

* Le sénateur républicain Paul s'entretiendra avec les auteurs du projet de loi

* Les auteurs du projet de loi espèrent que la Chambre des représentants se penchera sur la question en novembre

* Les grands constructeurs automobiles américains et étrangers soutiennent fermement ce projet de loi

par David Shepardson

Les deux sénateurs américains favorables à une interdiction législative permanente des véhicules chinois aux États-Unis ont convenu jeudi de reporter à la semaine prochaine leur projet de recourir à une procédure accélérée pour obtenir l'approbation du Sénat, afin de s'assurer le soutien d'un sénateur qui s'y oppose encore.

Le sénateur républicain Bernie Moreno et la sénatrice démocrate Elissa Slotkin avaient prévu de demander l'approbation de cette procédure — qui nécessite le soutien unanime du Sénat — jeudi, le jour même où le président Donald Trump rencontrait le président chinois Xi Jinping linkà Washington.

Mais ils ont finalement décidé de reporter cette démarche et d’entamer des discussions avec le sénateur républicain Rand Paul, qui avait émis certaines réserves, afin de le convaincre de permettre l’adoption de la procédure, ont indiqué des collaborateurs du Congrès.

Le bureau de M. Paul n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon Semafor, M. Paul a déclaré aux journalistes qu’il continuerait à faire part de ses réserves concernant le projet de loi pendant le week-end et la semaine prochaine.

M. Moreno s’est dit optimiste quant à l’adoption du projet de loi la semaine prochaine et à l’adoption du même texte en novembre, lorsque la Chambre des représentants américaine reprendra ses travaux.

La Chine produit près de quatre fois plus de voitures que les États-Unis, a déclaré M. Moreno, ajoutant que le Congrès devait s’assurer que des centaines de milliers d’emplois dans le secteur automobile américain ne risquaient pas d’être menacés par la “domination totale” des constructeurs automobiles chinois.

Auparavant, Mme Slotkin avait déclaré que tous les démocrates soutenaient la poursuite du projet et qu’un seul républicain s’y opposait. “D’après ce que j’ai compris, le rapport est de 99 contre 1”, a-t-elle précisé.

Dans le cadre de la procédure accélérée , un seul opposant pourrait bloquer l’adoption du texte.

RENCONTRE TRUMP-XI

Le projet de loi bénéficie d’une forte dynamique et la version de la Chambre des représentants compte désormais plus de 100 co-auteurs, tandis que les constructeurs automobiles et les assistants parlementaires espèrent obtenir son adoption définitive cette année.

La rencontre entre Trump et Xi portera sur un large éventail de questions commerciales. La Chine s’est fermement opposée à l’interdiction des véhicules américains et aux efforts visant à la rendre permanente.

“Je pense que si le président Trump autorise ces entreprises chinoises à s’implanter, ce sera le début de la fin de l’industrie automobile aux États-Unis”, a déclaré Mme Slotkin, élue du Michigan.

Au début du mois, Trump a déclaré à Fox News qu’il accepterait que des constructeurs automobiles chinois fabriquent des voitures aux États-Unis, ce qui a suscité l’inquiétude parmi les constructeurs automobiles.

La semaine dernière, les constructeurs automobiles, les équipementiers et les concessionnaires ont exhorté Trump “à maintenir des politiques qui ferment fermement la porte aux constructeurs automobiles chinois cherchant à vendre, importer ou fabriquer des véhicules aux États-Unis”.

LA PRISE DE PARTICIPATION DES INVESTISSEURS CHINOIS DANS MERCEDES

Une réglementation imposée par l’administration de l’ancien président Joe Biden début 2025 a de fait interdit à tous les constructeurs automobiles chinois de vendre ou de fabriquer des véhicules particuliers aux États-Unis, au motif qu’ils pourraient transmettre des données sensibles sur les conducteurs vers la Chine. Washington maintient également des droits de douane supérieurs à 100 % sur les véhicules électriques chinois.

Le sénateur Ted Cruz a déclaré précédemment que le projet de loi interdirait aux entreprises détenues à plus de 15 % par des entités chinoises de vendre des véhicules aux États-Unis. Cela pourrait concerner Mercedes-Benz, dont la participation des investisseurs chinois s’élève à près de 20 %. M. Moreno a précisé que Mercedes-Benz aurait jusqu’en 2030 pour se conformer à cette réglementation et pourrait encore bénéficier de dérogations si nécessaire.

Mme Slotkin a indiqué que des discussions étaient en cours sur la manière dont Mercedes pourrait se conformer à cette mesure.

Ce projet de loi, qui bénéficie du soutien de 51 sénateurs, ferait de cette interdiction une loi et empêcherait la Maison Blanche d’accorder des dérogations aux constructeurs chinois pour la vente de véhicules aux États-Unis.